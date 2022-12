- SMI vorbörslich: -0,89% auf 10'677,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,49% auf 32'758 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,49% auf 10'546 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,46% auf 26'568 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram verkauft Unterhaltungsbeleuchtungsgeschäfts Clay Paky an Arri Letzte Veräusserung, die nach Osram-Kauf angekündigt worden war - Sika eröffnet weiteres Werk in China - Burckhardt übertrifft im Bestellungseingang erstmals die Milliardengrenze 2022/23: Weiterhin EBIT-Marge auf Vorjahresniveau angepeilt bestätigt für Geschäftsjahr 2022/23 Umsatzziel (720-760 Mio Fr.) - Clariant: Moody's erhöht Ausblick für 'Ba1'-Rating auf "positiv" - DKSH erhält Auftrag von SPLAT im Bereich Mundpflegelösungen in Malaysia - GLKB ernennt Ariane Riedi Wirth zur Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung - Helvetia schlägt Yvonne Wicki Macus und René Cotting für Wahl in VR vor - Idorsia reicht US-Zulassungsantrag für Blutdrucksenker Aprocitentan ein - Kudelski ernennt neuen Chef für Sicherheits-Sparte - Relief: Endgültige Vergleichsvereinbarungen mit NRx - SIG Group: Finanzchef Frank Herzog verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo besorgt sich via europäische Geldmarktpapiere 500 Mio Euro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte November zum VM real -2,8%, nominal -9,2% (saisonbereinigt) Importe November zum VM real -0,6%, nominal +1,4% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss November bei 494 Mio Fr. (saisonbereinigt) Chemie/Pharma hauptverantwortlich für Exportrückgang Uhrenexporte November unbereinigt 2,41 Mrd Fr. (nom. +10,9% gg VJ) - DE: Erzeugerpreise November +28,2% gg VJ (Prog +31,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Thomas Amstutz meldet Anteil von 4,67% - Credit Suisse: Dodge & Cox meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,99% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Talenthouse: Alexander Nikolaus Rittweger meldet Anteil von 3,0378% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,07% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,25% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch - Keine Termine Donnerstag - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - ZO: Leistungsbilanz 10/22 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/22 (16.00 Uhr) - US: Baugenehmigungen 11/22 (14.30 Uhr) Wohnungsbaubeginne 11/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag 27.12) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9838 - USD/CHF: 0,9282 - Conf-Future: -90 BP auf 140,74% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,261% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,03% auf 10'773 Punkte - SLI (Montag): -0,07% auf 1'636 Punkte - SPI (Montag): +0,05% auf 13'773 Punkte - Dax (Montag): +0,36% auf 13'943 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,76% auf 6'473 Punkte

awp-robot/sw/