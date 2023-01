STIMMUNG - Der Start in das neue Börsenjahr 2023 dürfte am Schweizer Aktienmarkt freundlich verlaufen. Nachdem der Leitindex SMI 2022 so schlecht angeschnitten hat wie letztmals 2008, dürften Investoren allerdings in den ersten Handelstagen erst einmal die Grosswetterlage abwarten. Die Vorgaben aus Übersee sind eher verhalten. - SMI vorbörslich: +0,57% auf 10'790,29 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,22% auf 33'147 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,11% auf 10'466 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): kein Handel wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BVZ Holding vermeldet stark gestiegene Passagierzahlen für 2022 - DKSH: Terry Seremetis verlässt Unternehmen - Nachfolger noch nicht bestimmt - Meyer Burger erreicht Produktionsziele 2022 - Newron meldet erste überzeugende Daten aus Schizophrenie-Studie - Ypsomed und Mediq vollziehen den Verkauf von DiaExpert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank erhält mit Ursula La Roche neue Verwaltungsrätin (HEADLINE) - Einer der Angeklagten im Raiffeisen-Prozess ist gestorben (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,98% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - Jungfraubahn: Frequenzen 2022 Donnerstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2022 (09.30 Uhr) - BFS: CPI Dezember 2022 (Mittwoch) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 12/22 - US: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/22 (2. Veröff., 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 11/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,9251 - Conf-Future: -70 BP auf 138,73% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,565% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,18% auf 10'729 Punkte - SLI (Freitag): -1,19% auf 1'640 Punkte - SPI (Freitag): -1,12% auf 13'735 Punkte

awp-robot/sw/kw