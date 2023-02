- SMI vorbörslich: +0,13% auf 11'271,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,39% auf 33'827 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,58% auf 11'787 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,07% auf 27'532 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis ernennt Gilbert Ghostine zum designierten Sandoz-Präsidenten - Sulzer 2022: Auftragseingang 3425,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3410 Mio) Umsatz 3179,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3188 Mio) Operativer EBITA 317,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 313 Mio) Operative EBITA-Marge 10,0% (AWP-Konsens: 9,8%) Reingewinn 28,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72 Mio) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,41 Fr.; VJ 3,50 Fr.) Markus Kammüller wird "Lead Director" und Vize des VR Hariolf Kottmann, Prisca Havranek-Kosicek, Per Utnegaard für VR nomin. 2023: Umsatzplus von 7-9% und Auftragsplus von 3-6% erwartet Operative EBITA-Marge von über 10% erwartet Reingewinn deutlich über Wert von 2022 erwartet Starker Auftragsbestand zu Jahresbeginn vorbörsliche Indikation +4,2% - Kudelski verkauft DVNor-Aktivitäten an Pixlo AB (HEADLINE) - SHL Telemedicine mit neuem Mittelzufluss von 8,4 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SNB: SNB Bills mit Rendite von 0,902% für 28 Tage und 1,346% für 168 Tage PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - VAT: Capital Group meldet Anteil von 5,95% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sulzer: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2022 (Zahlen: 17:45 Uhr/Conf. Call 18.30 Uhr) Dienstag: - Straumann: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) - Also: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - CPH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2022 (MK 10.00/13.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (11-14h) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2022 (Webcast/MK 09.30 Uhr, Ebikon) - EFG International: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr, Zürich) - Medmix: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2022 - Novavest: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2022 (MK 10.30, Zürich/Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2023 (Dienstag) - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (vorläufig. 16.00 Uhr) SONSTIGES - US-Märkte HEUTE geschlossen (President's day) - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 21.02: - BLKB (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9243 - Conf-Future: +23 BP auf 140,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,427% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,55% auf 11'256 Punkte - SLI (Freitag): +0,18% auf 1'782 Punkte - SPI (Freitag): +0,47% auf 14'491 Punkte - Dax (Freitag): -0,33% auf 15'482 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,64% auf 7'348 Punkte

