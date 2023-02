- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'256,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): dito - Nikkei 225 (Dienstag): -0,21% auf 27'473 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Straumann 2022: Umsatz 2,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2318 Mio) Org. Umsatzwachstum 16% (AWP-Konsens: 15,2%) Core-EBIT 603 Mio Fr. (AWP-Konsens: 604 Mio) EBIT 535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 592 Mio) Reingewinn 435 Mio Fr. (AWP-Konsens: 484 Mio) Core-Reingewinn 482 Mio Fr. (AWP-Konsens: 492 Mio) Dividende 0,80 Fr. (AWP-Konsens: 0,78 Fr.) 2023: Org. Umsatzwachstum im hohen einstelligen %-Bereich erwartet Profitabilität von etwa 25% erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - Temenos 2022: EPS adj. 2,82 USD Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,00 Fr.) Q4: EPS adj. -30% auf 0,99 USD 2023: Erwarten EBIT-Anstieg von mindestens 7 Prozent Erwarten EPS-Anstieg von mindestens 6 Prozent Erwarten Wachstum Lizenzeinnahmen von mindestens 6 Prozent Banken bleiben vorsichtig mit unsicherem 2023 CFO: Ist noch früh im Jahr, fühlen uns "umsichtig"/wohl mit Guidance Keine weiteren Angaben zur laufenden CEO-Suche mit Q4-Zahlen Neue Mittelfristziele: Jährlicher wiederkehrender Umsatz mittelfristig mehr als 1,3 Mrd USD Bereinigter EBIT soll mittelfristig mehr als 570 Mio USD erreichen Free Cash Flow soll mittelfristig mehr als 700 Mio USD erreichen vorbörsliche Indikation +1,9% - Also 2022: Nettoumsatz 12,56 Mrd Euro (AWP-Konsens: 11,99 Mrd) EBITDA 280 Mio Euro (AWP-Konsens: 279 Mio) Reingewinn 152,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 158 Mio) Dividende 4,60 Franken (AWP-Konsens: 4,51 Franken) 2023: EBITDA von 265 bis 305 Mio Euro; ROCE über 20% Midterm-EBITDA von 330 bis 420 Mio Euro; ROCE über 20% - CPH 2022: Nettoumsatz 725 Mio Fr. (AWP-Konsens: 723,8 Mio) EBIT 112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110,0 Mio) Nettoergebnis 101 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,3 Mio) Nettoumsatz Chemie 110 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109,8 Mio) Nettoumsatz Papier 384 Mio Fr. (AWP-Konsens: 398,4 Mio) Nettoumsatz Verpackung 231 Mio Fr. (AWP-Konsens: 215,6 Mio) Dividende 4,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,53 Fr.; VJ 1,30 Fr.) 2023: Rechnen mit steigenden Umsätzen Geschäftsgang hängt von Rohstoffverfügbarkeit, Energiepreise ab Bereich Chemie op. Ergebnis im VJ-Bereich, Verpackung Steigerung Nettoergebnis im mittl. bis hohen zweistelligen Mio-Bereich erw. Bereich Papier wird op. Ergebnis des VJ nicht erreichen - Oerlikon 2022: Umsatz 2909 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2901 Mio) Auftragseingang 2990 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2916 Mio) EBITDA 498 Mio Fr. (AWP-Konsens: 489 Mio) EBITDA-Marge 17,1 % (AWP-Konsens: 16,9%) Reinergebnis 93 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149 Mio) Umsatz Surface Solutions 1384 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1372 Mio) Umsatz Polymer Processing 1525 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1528 Mio) Dividende 0,35 Fr. (AWP-Konsens: 0,36 Fr; 2021: 0,35 Fr.) 2023: EBITDA-Marge von 16 bis 16,5% erwartet Umsatz von rund 2,8 Mrd Fr. erwartet, ohne Riri Riri wird je nach Vollzug 100-150 Mio Fr. Umsatz beisteuern schlägt Inka Koljonen zur Zuwahl in den VR vor vorbörsliche Indikation +2,0% - PSP 2022: Dividende 3,80 Fr. (AWP-Konsens: 3,81 Fr.; 2021: 3,75 Fr.) Liegenschaftsertrag 316,23 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315,9 Mio) Reingewinn 329,96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316,8 Mio) EBITDA vor Neubewertung 293,82 Mio Fr. (AWP-Konsens: 292,0 Mio) PSP 2023: Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von 285 Mio. Fr. erwarten Leerstand per Ende 2023 von unter 4% (Ende 2022: 3,0%) vorbörsliche Indikation +1,4% - WKB 2022: Geschäftserfolg 124,38 Mio Fr. (VJ 117,2 Mio) Reingewinn 72,89 Mio Fr. (VJ 68,5 Mio) Dividende 3,55 Fr. (VJ 3,45 Fr.) 2023: Geschäftsgang auf Niveau von 2022 erwartet - DKSH geht Kooperation mit Zahlungsplattformanbieter 2C2P ein - Kinarus sieht Fortschritte mit KIN001 bei Covid - Kudelski bläst Verkauf von iWedia-Anteil - Kuros: Weitere Studiendaten zu Knochentransplantat MagnetOs publiziert - SIG ernennt Gavin Steiner zum Chief Technology Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Januar zum VM real +2,5%, nominal +2,2% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Januar bei 3,1 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Januar zum VM real +0,2%, nominal +0,9% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,86 Mrd Fr. (nom. +8,6% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3% - SHL meldet Eigenanteil von <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Straumann: Webcast zu Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (11-14 Uhr) - Also: MK zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - CPH: MK zu Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - Oerlikon: Call zu Ergebnis 2022 (13.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Walliser KB: MK zu Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2022 (Webcast/MK 09.30 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2022 - Novavest: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2022 (MK 10.30/Webcast 14.00 Uhr) Donnerstag: - Cembra: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2022 (MK 13.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) - BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2022 (inkl. MK; Donnerstag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröff., 09.30 Uhr) ZEW-Konjunkturerwartungen 02/23 (11.00 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröff., 10.30 Uhr) - US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 02/23 (14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröff., 15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 01/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BLKB (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9867 - USD/CHF: 0,9252 - Conf-Future: Conf-Future: +33 BP auf 140,33% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,394% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,09% auf 11'267 Punkte - SLI (Montag): +0,14% auf 1'785 Punkte - SPI (Montag): +0,06% auf 14'500 Punkte - Dax (Montag): -0,03% auf 15'478 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,41% auf 7'336 Punkte

