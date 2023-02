- SMI vorbörslich: +0,27% auf 11'278,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,33% auf 33'154 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,72% auf 11'590 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,29% auf 27'453 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim 2022: Umsatz 29'189 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29'148 Mio) Adj. EBIT 4752 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4671 Mio) Reingewinn 3308 Mio Fr. (VJ 2298 Mio) Reingewinn adj. 2218 Mio Fr. (VJ 2448 Mio) Dividende 2,50Fr. (AWP-Konsens: 2,25 Fr.; 2021: 2,20 Fr.) Q4: Umsatz vergl. +9,5% (AWP-Konsens: +8,8%) CEO Jan Jenisch soll neuer VRP werden VRP Beat Hess tritt an GV nicht wieder zu Wahl an Jenischs Nachfolger wird in nächsten 12 Monaten bekannt gegeben Entscheidung für Doppelmandat, um 2023 kein Tempo zu verlieren Chef: Haben Preise 2022 um 14% erhöht Keine Rezession, sehen auch keine kommen 2023: Umsatzwachstum von 3-5 Prozent auf LFL Basis erwartet Erwarten überproportionales Wachstum beim EBIT (LFL) vorbörsliche Indikation +1,8% - Kühne + Nagel bedient Möbelhändler Homeroots mit Logistiklösungen erhält Auftrag von Fortem International - ABB-Chef hat 2022 knapp 8,1 Millionen Franken verdient - Credit Suisse-Aktionär Harris sieht Grossbank als Übernahmeziel - SGS-CEO Frankie Ng erhält für 2022 weniger Lohn - Bucher 2022: EBIT 425 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio) Konzerngewinn 335 Mio Fr. (AWP-Konsens: 312 Mio) Dividende 13,00 Fr. (AWP-Konsens: 11,13 Fr.; 2021: 9,50 Fr.) 2023: Umsatz in Grössenordnung des Vorjahres erwartet Betriebsgewinnmarge leicht unter VJ erwartet - Personalkosten Konzernergebnis leicht unter VJ erwartet Normalisierung der Nachfrage dürfte weitergehen vorbörsliche Indikation +3,0% - Energiedienst 2022: EBIT 103,4 Mio EUR (VJ 89,5 Mio) adj. EBIT 59,8 Mio EUR (VJ 67,9 Mio) Nettoerlös 1504,7 Mio EUR (VJ 1124,1 Mio) Dividende 0,85 Fr. (2021: 0,85 Fr.) Reingewinn 99,3 Mio EUR (VJ 73,4 Mio) 2023: Ebit-Niveau in Höhe von 70 Mio Euro erwartet Auswirkungen der hohen Strom-Grosshandelspreise bleiben - Obseva kämpft mit weiterer Reorganisation ums eigene Überleben Aktivitäten in der Schweiz werden aus Kostengründen konsolidiert US-basiertes Managementteam wird verkleinert Hauptversammlung wird verkleinerter Verwaltungsrat vorschlagen CEO Brian O'Callaghan ist per 23. Feb zurückgetreten Finanzchef Will Brown wird CEO ad interim - Zug Estates 2022: Dividende 41,00 Fr. (VJ 37,50 Fr.) Reingewinn 39,8 Mio Fr. (VJ 75,6 Mio) Liegenschaftsertrag 62,2 Mio Fr. (VJ 60,0 Mio) EBIT 53,0 Mio Fr. (VJ 93,2 Mio) Neubewertungen 6,8 Mio Fr. (VJ 42,4 Mio) Armin Meier tritt aus VR zurück - Joëlle Zimmerli kommt dazu 2023: Leicht tieferes Konzernergebnis ohne Neubewertung etc. - Jungfraubahn ernennt Remo Käser zum neuen Leiter Marketing NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: BIP Q4 +0,9% GG VORJAHR (PROGNOSE +1,1) - 2. SCHÄTZUNG BIP Q4 -0,4% GG VORQUARTAL (PROGNOSE -0,2) - 2. SCHÄTZUNG GFK-KONSUMKLIMA FÜR MÄRZ -30,5 PKT (PROGNOSE -30,4); GG -33,8 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - SHL: Sphera Funds Management Ltd meldet Anteil von 5,1472% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Webcast Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - Bucher: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Energiedienst: MK Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) - Zug Estates: MK Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - GV: Titlisbahnen Montag: - LLB: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2022 (nachbörslich, Conf. Call Dienstag 14.00 Uhr) Dienstag: - Elma: Ergebnis 2022 - Ina Invest: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q4/2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Neuhausen) - Arbonia: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) - Bellevue: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Küsnacht-Goldbach) - Feintool: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich-Flughafen) - Intershop: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - SIG Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00/MK 10.30 Uhr, Zürich) - VT5: Q1 2022/23 Activity Update - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (14.00) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (08.30) Erste Schätzung Logiernächte Januar (14.00) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Dienstag) - Seco: BIP Q4 2022 (Dienstag Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben 01/23 (14:30) Verkauf neuer Häuser 01/23 (16:00) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9004 - USD/CHF: 0,9349 - Conf-Future: -53 BP auf 140,38% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,417% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,46% auf 11'248 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,10% auf 1'781 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,40% auf 14'463 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,49% auf 15'476 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,12% auf 7'317 Punkte

awp-robot/sw/tv