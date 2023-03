- SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'126,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,71% auf 32'657 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,10% auf 11'456 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,26% auf 27'517 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2022: Dividende 30 Fr. (AWP-Konsens: 27,73 Fr.;2021: 25,00 Fr.) Reingewinn 1455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1324 Mio) Betriebsgewinn 2054 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1865 Mio) Prämieneinnahmen 19604 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20'426 Mio) Eigenkapital 10285 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'216 Mio) Fee-Erträge 2370 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2440 Mio) Eigenkapitalrendite 12,8%; Mittelfristiges Ziel 10-12% Nettoneugeldzuflüsse TPAM 9,8 Mrd Fr. (VJ 9,4 Mrd) Verwaltete Vermögen TPAM 105,4 Mrd Fr. (H1: 99,7 Mrd) Nettoanlagerendite 2,7% (VJ 2,9%) Fee-Ergebnis 756 Mio Fr. (VJ 668 Mio) Mit "2024"-Programm sehr gut unterwegs SST-Quote am 1.1. geschätzt 215% (Ende September: über 200%) Theo Iaponas wird neuer Leiter International Zuversichtlich, Ziel für kumulierten Cash-Transfers zu erreichen laufendes Aktienrückkaufprogramm wird Ende Mai abgeschlossen CEO: Konnten mit steigenden Zinsen Rückstellungen auflösen schlägt Philomena Colatrella und Severin Moser für Wahl in VR vor vorbörsliche Indikation +1,7% - Kühne+Nagel 2022: Rohertrag 11'109 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'117 Mio) EBITDA 4532 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4571 Mio) Nettoumsatz 39398 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38'304 Mio) Dividende 14,0 Fr. (AWP-Konsens: 13,54 Fr.; VJ 10,00 Fr.) EBIT 3763 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3800 Mio) Reingewinn 2810 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2821 Mio) Conversion Rate 33,9% Q4: Rohertrag 2'499 Mio Fr. (VJ 3'025 Mio) Nettoumsatz 8'795 Mio Fr. (VJ 10'960 Mio) EBIT 644 Mio Fr. (VJ 1'121 Mio) Reingewinn 494 Mio Fr. (VJ 813 Mio) Gesamtwirtschaftliche Abkühlung führte zu schwächeremErgebnis Renato Fassbind stellt sich nicht mehr zur VR-Wiederwahl Vesna Nevistic neu zur Wahl in den VR vorgeschlagen Streben bis 2026 Konversionsrate von 25-30% an In H2 hat sich Komplexität auf Seefrachtmärkten verringert 2023: Positive Wachstums- und Ergebnisentwicklung fortsetzen gibt sich neue Mittelfristziele will Ertragskraft deutlich stärken vorbörslich +0,2% - CS: Führungswechsel im Bereich Personal & Business Banking der CS Schweiz AG Anke Bridge Haux, Leiterin P&BB CS Schweiz, verlässt Konzern - Julius Bär meldet erfolgreichen Abschluss des Aktienrückkaufprogramms - Allreal 2022: Reingewinn inkl. NB 154,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,9 Mio) Reingewinn exkl. NB 142,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,0 Mio) EBIT exkl. NB 184,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185,6 Mio) Dividende 7 Fr. (AWP-Konsens: 7,26 Fr.; VJ 7,00 Fr.) Mietertrag 214,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 215,1 Mio) Gesamtleistung 533,8 Mio Fr. (VJ 547,6 Mio) Dividende Fr. 7,00 (AWP-Konsens: 7,26 Fr.; 2021: 7,00 Fr.) 2023: Erwarten operatives Unternehmensergebnis unter Vorjahr - Autoneum 2022: EBIT-Marge 2,0% (AWP-Konsens: 2,2%) Reingewinn 10,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,8 Mio) EBIT 35,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,7 Mio) Keine Dividende (VJ 1,50 Fr.) 2023: EBIT-Marge von 3,5-4,5% erwartet FCF im höheren zweistelligen Mio-Bereich erwartet Umsatz von 2,4 bis 2,5 Mrd Fr. erwartet - BCGE 2022: Reingewinn 176,0 Mio Fr. (VJ 125,2 Mio) Dividende 5,50 Fr. (VJ 4,50 Fr.) Geschäftsertrag 475,7 Mio Fr. (VJ 439,2 Mio) Betriebsergebnis 195,0 Mio Fr. (VJ 174,3 Mio) - Bossard 2022: EBIT 141,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,0 Mio) Konzerngewinn 105,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107 Mio) Dividende 5,50 Fr. (AWP-Konsens: 5,40 Fr.; 2021: 5,10 Fr.) 2023: Keine konkrete Prognose - blicken optimistisch in Zukunft Unsicherheiten im Beschaffungsmarkt bleiben, ebenso Inflation Volatiles Umfeld bietet Chancen, etwa bei E-Mobilität oder Bahn - Emmi 2022: EBIT 266,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 259,1 Mio) EBIT-Marge 6,3% (AWP-Konsens: 6,1%) Reingewinn 194,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 191,4 Mio) Reingewinn-Marge 4,6% (VJ 5,5%) Dividende 14,50 Fr. (AWP-Konsens: 14,50) Prognosen für 2023 im Detail (Tabelle) (HEADLINE) 2023: Org. Wachstum von 3 bis 4 Prozent erwartet EBIT zwischen 275 und 295 Mio Fr. erwartet - GF 2022: EBIT 391 Mio Fr. (AWP-Konsens: 354 Mio) Auftragseingang 4227 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4061 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,23 Fr.; 2021: 1,00 Fr.) Umsatz 3998 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3918 Mio) Reingewinn 276 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268 Mio) GF 2023: Weiteres Wachstum erwartet EBIT-Marge im Zielkorridor von 9-11% erwartet Visibilität eingeschränkt Mögliche Rezessionen sollten teilweise aufgefangen werden können vorbörsliche Indikation +2,7% - Implenia 2022: Umsatz 3563 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3585 Mio) Reingewinn 106,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,3 Mio) Dividende 0,40 Fr. (AWP-Konsens: 0,36 Fr.; 2021: 0,00 Fr.) EBIT 138,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136,0 Mio) 2022: EBIT-Marge 3,9% (AWP-Konsens: 3,8%) Kurz- bis mittelfristiges EBIT-Margenziel von rund 3,5% bestätigt Mittel- bis langfristiges EBIT-Margenziel von über 4,5% bestätigt Mittelfristig wird Eigenkapitalquote von 25% angepeilt 2023: EBIT von rund 120 Mio Fr. erwartet EBIT der Division Real Estate voraussichtlich deutlich tiefer Verbesserung der Eigenkapitalquote auf über 20% bestätigt mit Wechsel im VR: Laurent Vulliet geht - Raymond Cron vorgeschlagen - Zehnder 2022: EBIT 71,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 69,1 Mio) EBIT-Marge 8,8% (AWP-Konsens: 8,6%) Reingewinn 56,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 54,3 Mio) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 1,83 Fr.; VJ 1,80 Fr.) Verzögerte Preiserhöhungen aufgrund längerer Lieferfristen Mittelfristziele bestätigt 2023: Weiteres Umsatzwachstum + mit 2022 vergleichbare EBIT-Marge - Barry Callebaut ernennt Vamsi Mohan Thati zum Chef der Region Asien-Pazifik - Landis+Gyr verlängert Vertrag mit US-Versorger WEC Energy Group - Mobilezone benennt deutsche Tochtergesellschaft powwow zu Mobilezone um - Oerlikon schliesst Übernahme von Luxusmarken-Zulieferer Riri ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Weko stellt Kartellverfahren gegen Coop ein Coop kündigt Vertrag mit Markant Mit Vertragskündigung hat Coop kartellrechtliche Bedenken beseitigt - Bank J. Safra Sarasin mit Netto-Neugeldzufluss von 4,0 Mrd Fr. im 2022 steigert Reingewinn 2022 um 4% auf 440,2 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% - Ausland: - Stimmung in Chinas Industrie hellt sich deutlich auf WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von <3% - Mikron: Alfons Niedhart meldet Anteil von <3% - Siegfried: Interogo Foundation meldet Anteil von 3,234% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Kühne+Nagel: Webcast zu Ergebnis 2022 (08.30 Uhr) - Swiss Life: MK zu Ergebnis 2022 (08.00/IR-Call 09.00) - Allreal: MK zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - Autoneum: MK zu Ergebnis 2022 (09.30) - BCGE: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Bossard: MK zu Ergebnis 2022 (15.00 Uhr) - Emmi: MK zu Ergebnis 2022 (08.30 Uhr) - Georg Fischer: MK zu Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - Implenia: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - Zehnder: MK zu Ergebnis 2022 (08.00 Uhr) Donnerstag: - VAT: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Forbo: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) - Comet: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Cicor: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich), Zürich - SoftwareONE: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - SFS: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Uzwil) - Calida: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - Swiss: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich-Flughafen) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (09.30 Uhr) Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) Arbeitslosenzahlen 02/23 (09:55) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 01/23 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9975 - USD/CHF: 0,9402 - Conf-Future: -77 BP auf 140,01% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,446% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,08% auf 11'098 Punkte - SLI (Dienstag): -0,91% auf 1'766 Punkte - SPI (Dienstag): -1,02% auf 14'303 Punkte - Dax (Dienstag): -0,11% auf 15'365 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,12% auf 7'268 Punkte

awp-robot/sw/