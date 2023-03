- SMI vorbörslich: -0,18% auf 11'035,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,02% auf 32'662 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,66% auf 11'379 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,06% auf 27'499 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - VAT 2022: EBITDA 400,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 400,1 Mio) EBITDA-Marge 35% (AWP-Konsens: 35,1%) Reingewinn 306,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 293,7 Mio) Dividende 6,25 Fr. (AWP-Konsens: 6,31 Fr.; 2021: 5,50 Fr.) halten an Guidance für 2027 fest Q1: Umsatz von 210-230 Mio Fr. erwartet 2024 wieder Wachstum erwartet Petra Denk für VR nomiert 2023: erwartet einen Rückgang bei Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, erwartet Rückgang auch bei Nettogewinn und freiem Cashflow Zielspanne für EBITDA-Marge von 32-37% soll eingehalten werden Investitionen werden auf 80 bis 85 Millionen Fr geschätzt vorbörsliche Indikation -3,2% - Ams OSRAM: Vollzug des Verkaufs von Clay Paky an ARRI AG - SGS verkauft Bereiche Automotive Asset Assessment und Retail Network Services - Sonova ernennt Katya Kruglova zur Chefin für Human Resources & Communications - Bystronic 2022: EBIT-Marge 4,7% (VJ 7,5%) Dividende 12 Fr. (AWP-Konsens: 12,70 Fr.; 2021: 60,00 Fr.) EBIT 48,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,9 Mio) Reinergebnis 36,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,6 Mio) Dividende 12,00 Fr. (2021: 60,00 Fr.) 2023: Höheres Betriebsergebnis bei leicht rückläufigen Umsatz erw. bekräftigt Mittelfristziele: Umsatz +5%, EBIT-Marge über 12% ist uversichtlich für 2023 - Cicor 2022: Umsatz 313,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 310,7 Mio) EBIT 21,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,0 Mio) erneuter Verzicht auf Dividende wg. Wachstumsstrategie Reingewinn 12,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mio) 2023: anhaltendes Wachstum trotz anspruchsvollem Umfeld erwartet - Clariant 2022: Adj. EBITDA-Marge 17,2% (VJ 17,4%) Operativer Cashflow 502 Mio Fr. (AWP-Konsens: 362 Mio) EBITDA 810 Mio Fr. (AWP-Konsens: 772 Mio) EBITDA-Marge 15,6% (AWP-Konsens: 14,9%) Dividende 0,42 Fr. (AWP-Konsens: 0,40 Fr.; 2021: 0,40 Fr.) Umsatz Care Chemicals 2099 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2120 Mio) Umsatz Natural Resources 2110 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2097 Mio) Umsatz 5198 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5182 Mio) Reingewinn 116 Mio Fr. (VJ 373 Mio) Ergebnis fortgef. Geschäft -101 Mio Fr. (VJ 292 Mio) Q4: Restrukturierungskosten von 40 Mio Fr. für neues Geschäftsmodell 2023: Umsatz von rund 5 Mrd CHF erwartet bestätigt Mittelfristziele bis 2025 will EBITDA-Marge 2023 leicht verbessern vorbörsliche Indikation -1,2% - Comet 2022: Umsatz 586,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 578,0 Mio) EBITDA 118,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,9 Mio) Reingewinn 78,1 Mio Fr. (VJ 67,4 Mio) EBITDA-Marge 20,3% (AWP-Konsens: 20,5%) Dividende 3,70 Fr. (AWP-Konsens: 3,79 Fr.; VJ 3,50 Fr.) 2023: Wegen beschränkter Visibilität kein Ausblick Erstes Quartal ignifikant schwächer als im Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation -2,7% - Forbo 2022: Dividende 23,00 Fr. (2021: 25,00 Fr.) 2023: Leicht höherer Umsatz in LW erwartet Reingewinn bei rund 130 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -3,2% - Gurit 2022: Reingewinn 9,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,3 Mio) EBIT 22,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,1 Mio) EBIT-Marge 4,5% (AWP-Konsens: 4,0%) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,97 Fr.) 2023: Umsatz von etwa 450 bis 510 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge 2-5% ohne M&A, Restrukt. u Abschreibungen erwartet Wachstum für Windmarkt in China erwartet Reduzierte Aussichten für Windrotoren in westlichen Ländern erwarten nach 2023 sehr positives Momentum für globalen Windmarkt - Inficon 2022: Reingewinn 88,5 Mio USD (AWP-Konsens: 88,0 Mio) Dividende 18,00 Fr. (AWP-Konsens: 25,40 Fr.; 2021: 21,00 Fr.) Q4: Betriebsgewinnmarge 21,3% (VJ 21,5%) 2023: Umsatz von 570-610 Mio USD erwartet Betriebsgewinn-Marge von ungefähr 19 Prozent erwartet Aussicht für die nächsten Quartale überwiegend optimistisch - Kardex 2022: Auftragseingang 698,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 618,9 Mio) Umsatz 565,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 535,4 Mio) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,36 Fr.; 2021: 4,30 Fr.) EBIT 55,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 49,3 Mio) Reingewinn 38,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 35,0 Mio) Umsatz Mlog 105,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 99,9 Mio) Umsatz Remstar 436,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 414,2 Mio) Probleme mit US-Werk belastete mit rund 10 Mio EUR VRP Felix Thöni übernimmt CEO-Aufgaben interimistisch 2023: Werden Ineffizienzen in Lieferkette im Jahresverlauf überwinden Sollten uns im Rahmen der Mittelfristziele entwickeln - Meyer Burger: Hochlauf dritter Produktionslinie in Deutschland verzögert sich Erwarten für 2023 positiven EBITDA senkt Produktionsziel 2023 auf 0,8 GW (bisher: 1,0-1,2 GW) will einheitliche Produktplattform für Hochleistungs-Solarmodule - SoftwareOne 2022: EBITDA adj. 240,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247 Mio) Bruttogewinn 939,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 961 Mio) EBITDA-Marge adj. 25,6% (VJ 25,7%) Dividende 0,35 Fr. (AWP-Kons: 0,38 Fr.; 2021: 0,33 Fr.) Reingewinn 115,0 Mio Fr. (VJ 120,1 Mio) bis 2024 Kosteneinsparungen von 50 Mio Fr. angestrebt Aktienrückkaufprogramm bis 70 Mio Fr. startet vorraus. Q2 2023 2023: Zweistelliges währungsbereinigtes Umsatzwachstum bereinigte EBITDA-Marge von 24 - 25 % des Umsatzes; mittelfristige Prognose: Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich bereinm EBITDA-Marge von >25 % Umsatz vorbörsliche Indikation -1,7% - VZ Holding 2022: Betriebsertrag 413,9 Mio Fr. (VJ 388,9 Mio) EBIT 176,2 Mio Fr. (VJ 167,5 Mio) Reingewinn 151,3 Mio Fr. (VJ 143,2 Mio) Dividende 1,74 Fr. (VJ 1,57 Fr.) AuM 39,1 Mrd Fr. (Ende Juni: 37,6 Mrd) Netto-Neugeld 4,6 Mrd Fr. (VJ 4,8 Mrd) 2023: Dank Basis-Effekten stärker wachsen als im lgfr Durchschnitt Zinsgeschäft wird wieder vermehrt zum Gewinn beitragen Beschleunigung Wachstum wird sich in H2 akzentuieren - Asmallworld schliesst Partnerschaft mit weiterer Hotelgruppe - DKSH unterzeichnet Vertrag mit Döhler - Vertrieb in Schweiz und Österreich - Huber+Suhner: Marina Bill und Kerstin Günther zur Wahl in VR vorgeschlagen - Santhera reicht Zulassungsantrag für Vamorolone in GB ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen 2022: Gruppengewinn 1,18 Mrd Fr. (VJ 1,07 Mrd) Hypothekarausleihungen +3,7% auf 203,7 Mrd Fr. Geschäftserfolg 1,35 Mrd Fr. (VJ 1,27 Mrd) Kundenvermögen 242,2 Mrd Fr. (VJ 241,2 Mrd) Geschäftsertrag 3,53 Mrd Fr. (VJ 3,38 Mrd) 2023: Erwarten für das laufende Jahr einen "soliden" Geschäftsgang - Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX sinken im Februar gegenüber Januar PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 4,4498% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Roche: Artuma Holding GmbH meldet Anteil von 64,97% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,14% PRESSE DONNERSTAG - Roche-Tochter Genentech verklagt Biogen wegen Tysabri-Patent (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - VAT: MK Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - Bystronic: MK Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - Cicor: Webcast Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) - Comet: Conf. Call Ergebnis 2022 (13.30 Uhr) - Forbo: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Gurit: Conf. Call Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Inficon: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Kardex: Conf. Call Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) - SoftwareONE: Webcast Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) Freitag: - Calida: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - SFS: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) Montag: - Aryzta: Ergebnis H1 - Belimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 08.30/MK 10.30 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Tornos: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis 2022 (definitiv, Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2023 (Montag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 02/23 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 01/23 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0038 - USD/CHF: 0,9437 - Conf-Future: -97 BP auf 139,04% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,456% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,38% auf 11'056 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,18% auf 1'762 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,27% auf 14'265 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,39% auf 15'305 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,84% auf 7'234 Punkte

