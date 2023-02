Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanz- und Rohstoffmärkten zudem auf Inflationszahlen aus den USA. Um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. In den vergangenen Monaten hatten die meist kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken am Rohölmarkt belastet, weil der Kurs das Wachstum und die Erdölnachfrage dämpft./jkr/bgf/mis