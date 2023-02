Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche viel stärker als erwartet gestiegen waren. Ausserdem ging es mit den US-Ölreserven die achte Woche in Folge aufwärts, was die Ölpreise tendenziell belastet.