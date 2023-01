Deutlich gestiegene Rohöllagerbestände in den USA belasteten die Ölpreise nicht. Die Lagerbestände an Rohöl kletterten laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 19 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um zwei Millionen erwartet. Beobachter erklärten den starken Anstieg der Lagerbestände mit zeitweise geschlossenen Raffinerien. Verantwortlich war die jüngste Kältewelle in den USA. Zudem seien die Ölexporte gesunken./jsl/jkr/jha/