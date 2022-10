ENERGIE I: Bundesrat Guy Parmelin geht davon aus, dass die Energiekrise mehrere Jahre dauern wird. Es gelte, nicht nur an den nächsten Winter zu denken, sondern alles dafür zu tun, dass die Schweiz mehr Energie produziere. Das heisse mehr erneuerbare Energien und mehr Effizienz. In den Jahren 2023 und 2024 werde die Schweiz noch abhängig von Öl und Gas sein, sagte Parmelin in einem Interview mit den CH Medien. Wie es in den folgenden Jahren aussehe, hänge davon ab, wie rasch die Schweiz ihre Produktion ausbauen könne. (SaW, S. 6)