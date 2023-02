NESTLÉ: Nestlé muss in einem Mobbing-Fall der ehemaligen Kaderfrau Yasmine Motarjemi 2 Millionen Franken für Lohnausfall und Schadenersatz, einen symbolischen Franken Genugtuung und rund 100'000 Franken für Gerichts- und Anwaltskostenzahlen bezahlen. Das hatte - wie bereits seit Ende Januar bekannt - das Waadtländer Kantonsgericht verfügt. Mathilde Bessonnet, Anwältin der Klägerin, bezeichnete den Entscheid in den Tamedia-Zeitungen als "Meilenstein in der Schweizer Rechtsprechung". Das Urteil sei darum wichtig, weil die Waadtländer Justiz es als erwiesen angesehen habe, dass Nestlé-Mitarbeiter ihre Mandantin in ihrer gesamten Existenz zerstört und der Konzern als Arbeitgeber dafür die volle Verantwortung getragen habe, so Bessonnet. Geklagt hatte Motarjemi, weil sie als Chefin für die weltweite Nahrungsmittelsicherheit von Nestlé-Mitarbeitenden während Jahren diskreditiert und herabgewürdigt worden war. Die psychische Zerstörung war derart krass, dass sie mit 55 Jahren eine Berufsinvaliditätsrente beantragen musste. ("Tages-Anzeiger", S. 23)