Das US-Finanzministerium (U.S. Department of the Treasury) hat seine Sanktionen gegen Russland verschärft. Konkret adressiert werden russische Kernsektoren, Umgehungsversuche von Sanktionen und die militärische Versorgung. In diesem Zusammenhang wurden auch Sanktionen gegen mehrere Schweizer Bürger und deren Unternehmen verhängt.

24.02.2023 17:48