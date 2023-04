Der Bauchemiekonzern Sika hat am (heutigen) Dienstag Anleihen über 2,25 Mrd Euro in drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolge am 3. Mai, teilte der Konzern am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Die Anleihen sollen an der irischen Börse Euronext in Dublin kotiert werden.

25.04.2023 21:01