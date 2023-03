Die Frage sei, wie die Zukunft des bargeldlosen Zahlungsverkehrs aussehe, sagte das SNB-Direktionsmitglied Andréa Maechler am Donnerstagabend anlässlich des "Geldmarkt-Apéros" in Zürich. Denn der Zahlungsverkehr befinde sich zurzeit in einem weitreichenden Wandel.