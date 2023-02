Die Anleger griffen aber dennoch zu und dies unter anderem bei Technologiewerten. Hier zieht die Debatte über Künstliche Intelligenz (KI) weiter ihre Kreise: Am Dienstag erklärte Bank of America den Chipkonzern Nvidia zum "Top Pick" im Computer-Bereich - und dies vor allem wegen des KI-Potenzials. Analyst Vivek Arya sagte , die Umsätze im Datencenter-Bereich könnten sich wegen diesem Megatrend binnen fünf Jahren vervierfachen. Nach verhaltenem Auftakt drehten die Papiere mit vier Prozent ins Plus. Sie wurden so zu einem Zugpferd an der Nasdaq.