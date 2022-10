Auch der Immobilienmarkt gerate wegen des bislang hohen Preisniveaus und der deutlich gestiegenen Zinsen in Bedrängnis, schrieben die Experten der Helaba. Das habe sich bereits am Vortag gezeigt und die kurz nach dem Handelsauftakt erwarteten Daten zu den Eigenheimverkäufen dürften nun ebenfalls einen Rückgang aufweisen. Beim Index der Frühindikatoren, der zeitgleich zur Veröffentlichung ansteht, zeichne sich ebenfalls ein Minus ab. "Vor diesem Hintergrund könnten die Konjunktursorgen wieder grösser werden" und Vertreter der Notenbank dürften wohl bei den an diesem Donnerstag anstehenden Reden auf die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte hinweisen.