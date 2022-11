Die Kursrally an der New Yorker Wall Street stockt. Überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel im Oktober dämpften Marktexperten zufolge am Mittwoch die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte.

16.11.2022 20:01