Bei Manchester United kochte derweil die Gerüchteküche munter weiter. Die in New York gelisteten Papiere des britischen Fussballclubs sprangen letztlich um weitere 13 Prozent auf 21,21 US-Dollar hoch und waren zeitweise so teuer wie seit über vier Jahren nicht mehr. Nach Bekanntwerden der Verkaufsüberlegungen der Eigentümerfamilie Glazer hatte es am Donnerstag in einem vagen Medienbericht geheissen, dass Apple Interesse an einem Kauf zeigen könnte.