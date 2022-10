Während der Dow sich vom niedrigsten Stand seit 2020, den er am Donnerstag erreicht hatte, bislang schon um 7,3 Prozent erholt hat, ist die derzeitige Rally an der Nasdaq-Börse noch einen Tick deutlicher: Für den Auswahlindex Nasdaq 100 beläuft sich das Plus seither schon auf knapp 8 Prozent. Am Dienstag legte er um 1,85 Prozent auf 11 266,75 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,92 Prozent auf 3748,40 Zähler.