(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Auftakt der neuen Börsenwoche ohne klare Richtung präsentiert. Während sich die Standardwerte am Montag an der Wall Street behaupteten, gaben die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich nach. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Kurse. So hellte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im April unerwartet deutlich auf. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt - gemessen am Hausmarktindex NAHB-Index - verbesserte sich im April erwartungsgemäss.

17.04.2023 16:59