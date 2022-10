Die einzigen Gewinner im SMI sind Nestlé (+0,2%), Kühne + Nagel (+0,8%) und Credit Suisse (+1,4%). Bei der Grossbank geht die Erholung weiter, die am Freitag eingesetzt hatte. Die CS hatte am Freitag mitgeteilt, sie kaufe eigene Anleihen zurück. Zudem will die Grossbank am 27. Oktober ihre kommende Strategie vorstellen. Der Termin ist gesetzt und Vorabinformationen wird es nicht geben, erklärte die Bank der "NZZ am Sonntag".