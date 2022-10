Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag nach enem verhaltenen Start im frühen Geschäft etwas schwächer. Die Anleger verhielten sich aufgrund der anhaltenden Zins- und Inflationsängste vorsichtig, heisst es am Markt. Die Vorgaben von der Wall Street sind negativ. Die US-Aktien hatten am Freitag nach Börsenschluss in Europa noch deutlich nachgegeben. Grund dafür waren die Zinssorgen und Inflationsängste, die von den von der Universität Michigan ermittelten Inflationserwartungen neu angefacht worden waren. Die US-Notenbank Fed werde die Zinsen auch im November um 75 Basispunkte erhöhen, heisst es am Markt.

17.10.2022 09:30