Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch praktisch unverändert in den Handel gestartet. "Es fehlen die klaren Impulse", fasst ein Marktteilnehmer die Stimmung zusammen. Zudem werfe der US-Feiertag Thanksgiving vom Donnerstag seine Schatten voraus. Dann ruht der Handel in den USA. Für Gesprächsstoff an der hiesigen Börse sorgt derweil einmal mehr die Credit Suisse, die mit weiteren Hiobsbotschaften aufwartet.

23.11.2022 09:30