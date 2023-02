"Umso wichtiger werden nun die Konjunkturdaten aus Europa und den USA, um die Konjunkturentwicklung in den jeweiligen Volkswirtschaften erkennen zu können", kommentierte ein Händler. "Höhere Zinsniveaus sind in der Vergangenheit nicht spurlos vorbeigegangen und haben je nach Zinsanhebungsdyanmik die betroffene Volkswirtschaft empfindlich ausgebremst." Genau dieses Szenario stehe nun an und es sei nur schwer abzuschätzen, wann sich diese Konjunkturverlangsamung aufzeigen werde. Impulse für die Märkte könnten im weiteren Handelsverlauf denn auch von den US-Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion am Nachmittag ausgehen.