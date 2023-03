Mit knappen Gewinnen probiert der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch eine vorsichtige Gegenbewegung zu den jüngsten Verlusten. Nachdem bereits am Vortag die höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich verunsichert hatten, stehen im Tagesverlauf nun noch die EU-weiten Daten und die aus Deutschland an. Bevor diese publiziert sind, dürften sich die Investoren denn auch nicht wirklich aus der Deckung wagen, heisst es im Handel.

01.03.2023 09:30