Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem schwachen Start am Nachmittag ins Plus gedreht und zum Schluss einigermassen klare Gewinne eingefahren. Vor allem die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche waren für das Plus im SMI verantwortlich. Weiter im Gespräch war aber auch die Aktie der Credit Suisse, die sich etwas von ihrem Riesenverlust am Vortag erholen konnte.

28.10.2022 18:15