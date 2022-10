Obwohl die Berichtssaison einigermassen gut verläuft, ist die Stimmung unter den Marktteilnehmern eher schlecht, hiess es im Markt. Die anhaltend hohe Inflation in den grossen Volkswirtschaften nähren die Befürchtungen vor weiteren, starken Zinsschritten, etwa durch die EZB am kommenden Donnerstag. Laut einem Analysten habe der Markt für die USA bereits Leitzinsen von bis zu fünf Prozent eingepreist. Dann bliebe noch ein Prozentpunkt übrig, sollte das Fed Anfang November erneut um 75 Basispunkte erhöhen. "Damit könnte auch die Hoffnung am Aktienmarkt, dass der Zinserhöhungszyklus bald sein Ende findet, bald schwinden und für neue Jahrestiefs in den Indizes sorgen", schrieb der Analyst.