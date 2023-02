Die Schweizer Aktienbörse hat nach anfänglichen Kursgewinnen den letzten Handelstag der Woche doch noch recht deutlich im Minus abgeschlossen. Nach einer zunächst ruhigen Marktentwicklung rutschte der SMI mit der Publikation der privaten Konsumausgaben in den USA, dem sogenannten PCE Deflator, schliesslich klar in Minus. Der Indikator war etwas stärker als erwartet gestiegen. "Dies bestätigt die Befürchtung der vorausgegangenen Daten, dass der Preisdruck in den USA über den Jahreswechsel stärker war als bislang angenommen", schreibt Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Damit wurden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed weiter eingetrübt.

24.02.2023 18:15