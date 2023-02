Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren und ist auch am Schweizer Aktienmarkt das beherrschende Thema am Donnerstag. Während sich die teilweise deutlichen Kursgewinne der letzten Wochen an den europäischen Nachbarbörsen fortsetzen, wird der hiesige Leitindex SMI durch die deutlichen Verluste bei der CS und teilweise schwächeren Schwergewichten ausgebremst. Derzeit spräche viel dafür, dass der Markt überkauft ist. Wie so oft aber "nährt die Hausse wieder einmal die Hausse", kommentiert ein Händler. "Steigende Kurse zwingen die Investoren, die noch nicht oder gar auf der falschen Seite positioniert sind, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, unabhängig von irgendwelchen Indikatoren." Die gute Stimmung sei ansteckend und fundamentale Rahmenbedingungen träten in den Hintergrund.

09.02.2023 11:30