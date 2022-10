Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auf Erholungskurs und zeigt sich auch am Dienstagvormittag klar fester. Der Leitindex SMI verzeichnet damit den vierten Tag in Folge steigende Kurse. Getragen wird die insgesamt freundliche Stimmung von eher enttäuschenden Konjunkturdaten zum Geschäftsgang in der Industrie aus den USA, was einmal mehr Hoffnungen auf einen weniger restriktiven Zinskurs der dortigen Notenbank nährte. Zudem herrscht an den Finanzmärkten insbesondere Erleichterung über die finanzpolitische Kehrtwende in Grossbritannien. Etwas gebremst wird der hiesige Gesamtmarkt allerdings von den schwachen Genussscheinen von Roche.

18.10.2022 11:30