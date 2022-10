Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer starten. Belastet wird der Markt von den anhaltenden Zinsängsten, die in den USA neue Nahrung erhalten haben. Vertreter der US-Notenbank erklärten, das Fed könne die Zinserhöhungen nicht pausieren, wenn die Inflation weiter steige - selbst dann nicht, wenn der Leitzins bei 4,5 Prozent liege. Darauf stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen deutlich über die Vier-Prozent-Marke und ist damit so hoch wie zu Zeiten der Finanzkrise 2008. Auch in Europa sind die Renditen wegen der rekordhohen Inflation weiter gestiegen.

20.10.2022 08:45