Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag laut den vorbörslichen Indikationen nach oben streben. Denn die US-Notenbank hat am Vorabend das abgeliefert, was erhofft wurde: Eine Erhöhung des Leitzins um "nur" 0,25 Prozentpunkte. Der US-Leitzins ist damit so hoch wie zuletzt 2007. In dem Communiqué des Fed gab es zwar noch keine Hinweise auf ein unmittelbar bevorstehendes Ende der Zinserhöhungen, dennoch hoffen nun viele Marktteilnehmer auf ein baldiges Ende des Zyklus'. Der wichtigste Satz von Fed-Chef Powell lautete nämlich: "Der Disinflationsprozess kommt in Gang".

02.02.2023 08:45