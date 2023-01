Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittwoch auch am zweiten Tage des neuen Börsenjahres auf eine festere Eröffnung zu. Der schwungvolle Start des Vortages dürfte sich damit zumindest in der Startphase fortsetzen. Für ein freundliches Umfeld bei den Investoren sorgen unter anderem die etwas weniger schlecht als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in Deutschland. In Marktkreisen wird allerdings darauf hingewiesen, dass dies vor allem auf die Intervention des Staates zurückzuführen sei, die Situation könnte sich deshalb im Januar auch wieder verschlechtern. Eine echte Entspannung diesbezüglich sei noch nicht in Sicht, heisst es an der Börse.

04.01.2023 08:45