Laut Angaben des Arbeitsministeriums waren im Januar in den USA 517'000 neue Stellen geschaffen worden. Das war mehr als doppelt so viele, wie am Markt erwartet worden war. Ausserdem war die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Die Daten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über 5 Prozent fortsetze, kommentierte die Credit Suisse. Die Hoffnungen, dass der Zinserhöhungszyklus bald beendet werden könnte, habe damit einen klaren Dämpfer erhalten, heisst es am Markt. Der Arbeitsmarkt ist für die Entscheidungen der US-Notenbank Fed sehr wichtig. In der vergangenen Woche hatte das Fed den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und zugleich weitere Erhöhungen signalisiert.