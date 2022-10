Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine jüngste Klettertour auch zur Wochenmitte fortsetzen - allerdings mit gedrosseltem Tempo. Dafür sprechen nicht zuletzt die starken Vorgaben aus Übersee. In den USA hatten die Kurse an der Wall Street am Dienstag bereits den regulären Handel höher beendet. Nachbörslich schoben dann besser als erwartet ausgefallene Zahlen von Netflix die Futures weiter an. Die Börsen in Asien sind den US-Vorgaben bereits weitestgehend gefolgt.

19.10.2022 08:45