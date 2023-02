Zum Wochenstart dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zunächst leicht aufwärts gehen. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee werden allerdings als tendenziell negativ bewertet. So hat die Wall Street die vergangene Woche klar im Minus beendet. In Asien überwiegen am Montagmorgen ebenfalls die Kursverluste. Das Rally der ersten Wochen dieses Jahres verblasse zunehmend, heisst es im Handel.

27.02.2023 08:45