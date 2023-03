29.03. Accelleron: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Baden) Huber+Suhner: GV (17.00 Uhr) MCH: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Basel) Obseva: Ergebnis 2022 Vaudoise: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Zürich) Ina Invest: GV (09.30 Uhr) CS-CFA Index März 30.03. Bobst: GV (17.00 Uhr) Forbo: GV (14.30 Uhr) Inficon: GV (09.30 Uhr) Leonteq: GV (10.30 Uhr) Orascom DH: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) Varia US: Ergebnis 2022 (Call: 13.00 Uhr) Alcon: Capital Markets Day (ab 15.00 Uhr CET) Intershop: GV (16.00 Uhr) LM Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2022 KOF Konjunkturbarometer März SNB: Geldmarkt-Apéro (ab 18.00 Uhr) 31.03. Aevis: Ergebnis 2022 Schlatter: Ergebnis 2022 BFS: Detailhandelsumsätze Februar SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q4 SNB: Repotagung (ab 09.30 Uhr) 03.04. Adval Tech: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Niederwangen) Burkhalter: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) Alpine Select: Ergebnis 2022 (definitiv) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2023 Einkaufsmanager-Index (PMI) März 04.04. Credit Suisse: GV Clariant: GV (09.30 Uhr) Endress + Hauser AG: BMK 2022 ENR Russia: Ergebnis 2022 Molecular Partners: GV (14.00 Uhr) Valartis: Ergebnis 2022 Mobiliar: BMK 2022 Montana Aerospace: Ergebnis 2022 Oneswissbank: GV (09.30 Uhr) Plazza: GV (10.00 Uhr) Schweiter: GV (10.30 Uhr) Vontobel: GV (17.30 Uhr) WEKO: Jahres-MK BFS: Logiernächte Februar 2023 05.04. UBS: GV Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr, Zürich) Fundamenta: GV (09.30 Uhr) PSP Swiss Property: GV (15.00 Uhr) Romande Energie: Ergebnis 2022 Tornos: GV Jungfraubahn: Ergebnis 2022 (MK 9.45 Uhr, Bern) Mobilezone: GV (10.30 Uhr) Repower: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Landquart) SF Urban: GV (10.00 Uhr) Straumann: GV (9.00 Uhr) 06.04. Zurich Insurance: GV (14.15 Uhr) Nebag: Ergebnis 2022 Zug Estates: GV (11.00 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten März 2023 07.04. Karfreitag - Kein AWP-Dienst 10.04. Ostermontag - Reduzierter AWP-Dienst 11.04. Mobimo: GV (17.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Ausserordenliche Session Parlament (CS) 12.04. Adecco: GV (11.00 Uhr) Swiss Re: GV (14.00 Uhr) Komax: GV (16.00 Uhr) Polypeptide: GV (16.00 Uhr) U-blox: Umsatz Q1 VZ Holding: GV (10.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Ausserordenliche Session Parlament (CS) 13.04. Givaudan: Umsatz Q1 Julius Bär: GV (10.00 Uhr) VAT: Trading Update Q1 Elma: GV (16.00 Uhr) Emmi: GV (16.00 Uhr) Luzerner KB: Ergebnis Q1 Ausserordenliche Session Parlament (CS) 14.04. Bystronic: Umsatz Q1 Comet: Update Q1, GV (09.30 Uhr) Relief: Ergebnis 2022 Kinarus: Ergebnis 2022 TX Group: GV (15.00 Uhr) BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2023 17.04. Bossard: Umsatz Q1, GV (16.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2023 Sulzer: Bestellungseingang Q1 Cicor: Update Q1 Luzerner KB: GV (17.00 Uhr) 18.04. Sika: Ergebnis Q1 Evolva: GV (10.00 Uhr) Newron: GV Tecan: GV Villars: Ergebnis 2022 Ascom: GV (14.00 Uhr) Bell: GV (16.00 Uhr) Cicor: GV 19.04. Geberit: GV Bachem: GV Bucher: GV Coltene: GV Georg Fischer: GV (15.00 Uhr) Orior: GV Calida: GV Lalique: Ergebnis 2022 Sulzer: GV U-blox: GV (16.00 Uhr) Vetropack: GV BFS: Erste Schätzung Logiernächte März 20.04. Nestlé: GV (14.30 Uhr) Schindler: Ergebnis Q1 BVZ: GV Kardex: GV Kudelski: GV Lindt&Sprüngli: GV (10.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (MK 10.30 Uhr) Rieter: GV Xlife: Ergebnis 2022 Zur Rose: Trading Update Q1 SHL: Ergebnis 2022 Siegfried: GV SIG Group: GV Swiss Steel: GV Zwahlen et Mayr: GV 21.04. Holcim: Trading Update Q1 Allreal: GV BB Biotech: Ergebnis Q1 Cembra: GV (14.00 Uhr) Medartis: GV Starrag: GV Arbonia: GV Edisun Power: GV EEII: Ergebnis 2023 EFG International: GV (14.30 Uhr) Vontobel: Update Q1 22.04. Graubündner KB: GV 24.04. Flughafen Zürich: GV Gurit: Umsatz Q1, GV (16.30 Uhr) Swiss Biotech Day 2023 (inkl. 25.4.) 25.04. ABB: Ergebnis Q1 Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 Nestlé: Umsatz Q1 Novartis: Ergebnis Q1 Temenos: Ergebnis Q1 UBS: Ergebnis Q1 Bystronic: GV Energiedienst: GV (16.00 Uhr) Feintool: GV GAM: Ergebnis 2022 Idorsia: Ergebnis Q1 IVF Hartmann: GV Varia US: GV Swiss Steel: Ergebnis Q1 V-Zug: GV BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2023

