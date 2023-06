02.06. Economiesuisse: MK "Konjunkturuelle Lage und Ausblick 2023/24" SGB: DV zu Kaufkraftkrise, Europapolitik Pharma-Kongress ASCO (bis 6.6.) 05.06. PEH: GV (14.00 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2023 06.06. Burckhardt: Ergebnis 2022/23 DER Touristik Suisse: Jahres-MK BFS: Logiernächte April 2023/Wintersaison Uhren- und Schmuckmesse EPHJ (bis 9.6.) 07.06. Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2023 SNB: Devisenreserven Mai 2023 08.06. Novartis: Sandoz Capital Markets Day Thurgauer KB: GV (17.30 Uhr) Pictet: Barometer Marktausblick (MK 08.15 Uhr) SEF Swiss Economic Forum 09.06. SEF Swiss Economic Forum (2. Tag) 12.06. Novartis: Sandoz Capital Markets Day Sonova: GV (15.00 Uhr) Axpo: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2023 Airesis: GV (10.30 Uhr) Rieter: Investoren-Event an Messe ITMA 13.06. EEII: GV (11.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung FuW-Konferenz: Fintech 2023 14.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Verband CH-Vermögensverwalter (VSV): Jahresversammlung (online) 15.06. EPH: GV BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2022 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2023 KOF Konjunkturprognose Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai BAK Economics: Webinar Wirtschaftsprognosen (11.00 Uhr) SGKB: Risiken der Rekordverschuldung (MK 08.30 Uhr) 16.06. Klingelnberg: Ergebnis 2022/23 19.06. HBM: GV (14.00 Uhr) 20.06. Xlife: GV Relief: GV (09.00 Uhr) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2023 21.06. Keine Termine vorhanden 22.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 08.45 Uhr) Landis+Gyr: GV (14.00 Uhr) SHL: aoGV (15.00 Uhr) SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 Wisekey: GV Züblin: GV BFS: Baupreisindex im April 2023 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 23.06. AMS Osram: GV (10.00 Uhr) SNB: Zahlungsbilanz Q1 26.06. Spexis: GV KOF Consensus Forecast SIF: Point Zero Forum on AI, Digital Assets etc. 27.06. Santhera: GV Titlisbahnen: Ergebnis H1 Asut: Swiss Telecommunication Summit 28.06. Ypsomed: GV (17.00 Uhr) Kinarus: GV CS-CFA Index Dezember 29.06. Obseva: GV Lem: GV (15.30 Uhr) VT5: Update H1 2022/23

