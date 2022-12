Vorbörslich zählten am Freitag Tesla , Apple und Amazon zu den am meisten gehandelten Aktien. Die drei Tech-Riesen hatten am Donnerstag mit der erholten Nasdaq zugelegt. Vor allem die Titel des Elektroautobauers hatten mit plus acht Prozent kräftig angezogen und sich dank des zweiten Gewinntags in Folge etwas von einer siebentägigen Verlustserie sowie einem Tief seit August 2020 erholt. Aktuell drohen sie indes wieder um über zwei Prozent zurückzufallen, und mit einem Jahresminus von fast zwei Drittel ist ihnen der Status als einer der grössten Verlierer im Nasdaq 100 sicher. Bei Apple und Amazon zeichnen sich Tagesverluste von jeweils mehr als ein Prozent ab und für das Jahr Kursrückgänge um 27 beziehungsweise 50 Prozent.