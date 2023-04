In den Monaten zuvor wurden unter anderem Clay Paky oder Traxon verkauft. Das Unternehmen will sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik konzentrieren und Geschäfte veräussern, die nicht zum Kern der Unternehmensstrategie gehören. Die Gesamterlöse aus den jüngsten Devestitionen beziffert AMS-Osram auf "deutlich über 550 Millionen Euro" - er liege damit deutlich über den ursprünglichen Erwartungen.