Weiter sieht sich der Konzern in dem Fall auch heftiger Kritik der Gewerkschaft Force Ouvrière ausgesetzt, nachdem er eine Verringerung der Beschäftigtenzahl in der Pizzafabrik Buitoni im nordfranzösischen Caudry angekündigt hat. - PRODUKTE & NEWS: Ein grosses Thema in den Medien war zuletzt auch Fleisch aus dem Labor. Auch Nestlé setzt auf diese Technologie und testet derzeit in seinen Laboren die Milchproteine der Firma Perfect Day, wie das Unternehmen Mitte September bekannt gab. An einer von Bernstein organisierten Konferenz sagte Nestlé-Chef Mark Schneider, er glaube fest an das Potenzial solcher Technologien. Momentan seien diese Produkte aber noch in den Kinderschuhen. "Sie kosten noch sehr viel und auch der Energieverbrauch für die Entwicklung ist sehr hoch", sagte er. "Ich glaube nicht, dass sich zellbasierte Produkte komplett durchsetzen werden." Aber mindestens als Ergänzung, zum Beispiel um pflanzliche Produkte schmackhafter zu machen, dürften sie sich laut Schneider behaupten.