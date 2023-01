Im Rahmen einer komplexen Finanztransaktion tritt Richemont eine Kontrollmehrheit an YNAP in Höhe von 50,7 Prozent an Farfetch (47,5%) und den arabischen Investor Mohamed Alabbar (3,2%) ab. Die restlichen YNAP-Anteile bleiben vorerst im Besitz von Richemont, wobei Farfetch eine Kaufoption dafür hat. Richemont wiederum erhält Farfetch-Aktien, was zur Folge hat, dass Richemont mit 10 bis 13 Prozent an den Briten beteiligt sein wird.