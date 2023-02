2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2021A EBIT 1576 1391 - Marge (in %) 15,0 15,0 Reingewinn 1165 1049 (in Fr.) Dividende je Aktie 3,23 2,90

FOKUS: Bereits im Januar hat Sika die Umsatzzahlen publiziert und dabei schon relativ konkrete Angaben zur Gewinnentwicklung gemacht. So betrachtet birgt die Ergebnispublikation kommenden Freitag wenig Überraschungen.