Entscheidend ist die Vertragserneuerungsrunde Januar, in der die Swiss Re ein Grossteil ihres Geschäfts erneuert hat. Zugleich dürfte der Konzern - trotz deutlichem Rückgang im Eigenkapital - gemessen an der SST-Quote weiterhin sehr gut kapitalisiert sein und eine grosszügige Dividende ausschütten, so die Erwartung der Analysten.