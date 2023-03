Termine Unternehmen 06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht 06:55 DEU: Stratec, Geschäftsbericht 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (10.0 Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Online-Pk) 07:30 DEU: SNP, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Qveyond, Geschäftsbericht 07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht 07:30 DEU: SFC Energy, Geschäftsbericht 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Geschäftsbericht 07:45 DEU: Home24, Geschäftsbericht 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 08:00 DEU: 1&1, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Washtec, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht 08:00 DEU: DFV, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk) 09:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk) 09:30 DEU: Cewe Stiftung, Bilanz-Pk 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk 15:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Ionos Group, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert) Termine Konjunktur 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/23 11:00 ITA: Erzeugerpreise 02/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (3. Veröffentlichung) - Sonstige Termine 08:00 DEU: Destatis: Vorausberechnung der Zahl der Pflegebedürftigen, Jahre 2022 bis 2070 DEU: Ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: Deutsch-Kanadische Energiekonferenz mit Vizekanzler- und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 09:00 DEU: Pk Deutsches Verpackungsinstitut zu Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Berlin 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Datenschutz beim Livestream-Unterricht 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Geldbussen gegen VW in Italien und Deutschland DEU: Beginn DRG-Forum 2023 - Der Klinik-Kongress, Berlin + 10.00 Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 10:00 DEU: Online-Pk mit Vorstellung der Konjunkturprognose des Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Online-Pk von EnBW zur bevorstehenden Abschaltung von Block 2 des Kernkraftwerks Neckarwestheim 11:00 EUR: EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen hält vor China-Reise Rede zu den Beziehungen zwischen der EU und China 12:00 DEU: Bundestag - mit Rede von König Charles III. 12:00 DEU: Online-Pk der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die grössten Kapitalvernichter und Ausblick auf Hauptversammlungssaison 13:00 DEU: AMG-Gruppe will globale Strategie und Lithium-Strategie vorstellen mit CEO Heinz Schimmelbusch, Frankfurt 13:15 DEU: Deutscher Immobilien Kongresses des Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. (BFW) Grusswort Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) 14:00 DEU: Pk nach Abschluss der Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt 17:00 DEU: Unions-Fraktionschef Friedrich Merz lädt Kommunalpolitiker zum "Flüchtlingsgipfel" nach Berlin ein, Berlin USA: Abschluss: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23)

