Dank des wohl beigelegten Streits um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA dürfte der deutsche Aktienmarkt mit frischem Elan in die neue Börsenwoche starten. Aufgrund der Feiertage in einigen europäischen Ländern sowie in den USA ist am Pfingstmontag jedoch mit einem extrem ruhigen Handel zu rechnen.

29.05.2023 08:18