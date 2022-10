Unter den Einzelwerten könnten die Aktien der Lufthansa am Montag einen Blick wert sein, nachdem die Piloten der Tochter Eurowings in einen dreitägigen Tarifstreik getreten sind. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass trotz des Arbeitskampfes von den rund 400 am Montag geplanten Flügen mehr als 230 stattfinden. Auch für Dienstag und Mittwoch rechnet Eurowings damit, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können. Im vorbörslichen Geschäft fielen die Lufthansa-Papiere auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag zuletzt um 0,9 Prozent.