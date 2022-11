Auf dem höchsten Dax -Niveau seit Monaten gehen die Anleger am Dienstag abwartend an deutsche Aktien heran. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind zunächst die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften. Ausserdem verarbeiten die Anleger eine Fülle an Quartalszahlen.

08.11.2022 08:11