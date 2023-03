Die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids zur Enteignung grosser Wohnungskonzerne war ein Streitthema zwischen den Parteien der bisherigen rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin. Die Diskussion hat auch die Aktien der Branche unter Druck gesetzt. Nun gewannen die Papiere von LEG Immobilien an der MDax-Spitze gut vier Prozent. Die Anteilsscheine von TAG Immobilien legten um fast ein Prozent zu. Im Kielwasser dessen schnellen die Aktien von Dic Asset mit einem Plus von elf Prozent an die Spitze des Nebenwerteindex SDax , obwohl das Unternehmen auf Gewerbe- und nicht auf Wohnimmobilien spezialisiert ist./la